Uomini e Donne, l’ex tronista Teresa Cilia rompe il silenzio: “Vivo ancora nella paura, anche se la fede mi ha salvato. Certi errori non voglio farli più” (Di lunedì 22 agosto 2022) I fan dei programmi di Maria De Filippi non potranno non ricordare Teresa Cilia, tronista di Uomini e Donne nel 2014. Lì ha trovato l’amore – salvatore Di Carlo – con cui ha partecipato a Temptation Island, per poi sposarsi. Ma non solo, Teresa ha anche lavorato nella redazione di C’è Posta Per Te. Influencer e wedding planner oggi Teresa vive in SiCilia con suo marito ed entrambi sono lontani dai riflettori, nonostante la grande popolarità di cui godevano. Anzi, di recente i follower di lei (659mila su Instagram) si sono piuttosto preoccupati: “È un po’ che non ti si vede sui social, spero tutto bene“, aveva scritto uno di loro sotto all’ultimo post di Teresa, risalente a diversi mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) I fan dei programmi di Maria De Filippi non potranno non ricordaredinel 2014. Lì ha trovato l’amore –re Di Carlo – con cui ha partecipato a Temptation Island, per poi sposarsi. Ma non solo,halavoratoredazione di C’è Posta Per Te. Influencer e wedding planner oggivive in Sicon suo marito ed entrambi sono lontani dai riflettori, nonostante la grande popolarità di cui godevano. Anzi, di recente i follower di lei (659mila su Instagram) si sono piuttosto preoccupati: “È un po’ che non ti si vede sui social, spero tutto bene“, aveva scritto uno di loro sotto all’ultimo post di, risalente a diversi mesi ...

