Ultime Notizie – Video stupro, Meloni a Letta: "Stop menzogne su di me" (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni replica con durezza alle parole del segretario del Pd Enrico Letta in merito al Video di uno stupropubblicato dalla leader di Fratelli d'Italia sugli account social e criticato, fra gli altri, dal dem. "Non consento a Enrico Letta – scrive Meloni su Facebook – di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il Video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto". "Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà – aggiunge Meloni -sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a ...

