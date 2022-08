Traffico Roma del 22-08-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi sulla via Pontina a causa di un incendio si sono formate corre tra Ardea e l’uscita per via Fossignano in direzione Latina molto intenso ilsullaNapoli code a tratti tra Frosinone e Valmontone direzionela polizia locale segnala poi un incidente in zona Centocelle in via dei Gelsi in prossimità di via dei Ciclamini è chiusa per un muro pericolante via della lunga tra la salita della Lungara il Lungotevere Gianicolense per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità