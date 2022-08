Traffico Roma del 22-08-2022 ore 14:30 (Di lunedì 22 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari in zona EUR Laurentina è chiusa per incidente viale Africa all’altezza di via Laurentina Traffico deviato in via delle Montagne Rocciose possibili rallentamenti per incidente poi in via Portuense all’altezza di via Giuseppe Belluzzo a Don Bosco al via da oggi lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino gli interventi in programma fino a giovedì 25 agosto potrebbero provocare rallentamenti alla linea bus 657 alle 18:30 allo stadio Olimpico da Roma a fronte alla Cremonese Nella seconda giornata di campionato di serie A attesi oltre 60.000 tifosi previste modifiche alla viabilità in tutta l’area del Foro Italico stadio lo ricordiamo si può raggiungere utilizzando il tram 2 da Piazzale Flaminio e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari in zona EUR Laurentina è chiusa per incidente viale Africa all’altezza di via Laurentinadeviato in via delle Montagne Rocciose possibili rallentamenti per incidente poi in via Portuense all’altezza di via Giuseppe Belluzzo a Don Bosco al via da oggi lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino gli interventi in programma fino a giovedì 25 agosto potrebbero provocare rallentamenti alla linea bus 657 alle 18:30 allo stadio Olimpico daa fronte alla Cremonese Nella seconda giornata di campionato di serie A attesi oltre 60.000 tifosi previste modifiche alla viabilità in tutta l’area del Foro Italico stadio lo ricordiamo si può raggiungere utilizzando il tram 2 da Piazzale Flaminio e ...

