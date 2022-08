Sky – Juve c’è l’accordo per Milik (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus è vicina a prendere Milik ha l’accordo con il Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto. Si attende il via libera di Allegri. I bianconeri cercano un vice Vlahovic che nella sfida con la Sampdoria è stato completamente evanescente, chiudendo il match con zero tiri in porta. Secondo quanto riferisce Sky la Juve ha è vicina Milik. I bianconeri hanno un accordo verbale con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso per 2 milioni di euro ed un diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L’ex Napoli ha già dato il suo assenso al ritorno in Serie A, ma l’ultima parola spetta a Massimiliano Allegri che sta valutando anche Depay. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Lantus è vicina a prenderehacon il Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto. Si attende il via libera di Allegri. I bianconeri cercano un vice Vlahovic che nella sfida con la Sampdoria è stato completamente evanescente, chiudendo il match con zero tiri in porta. Secondo quanto riferisce Sky laha è vicina. I bianconeri hanno un accordo verbale con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso per 2 milioni di euro ed un diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L’ex Napoli ha già dato il suo assenso al ritorno in Serie A, ma l’ultima parola spetta a Massimiliano Allegri che sta valutando anche Depay. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

