Sicilia, l'annuncio di Conte: «Corriamo da soli, prenderemo più voti». Ira Dem: «Da M5S alto tradimento» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il M5S vuole correre con un proprio candidato alle elezioni regionali Siciliane. Era l'ultimo scampolo di campo largo rimasto con le primarie festeggiare insieme. Ma anche in Sicilia i rapporti... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 agosto 2022) Il M5S vuole correre con un proprio candidato alle elezioni regionaline. Era l'ultimo scampolo di campo largo rimasto con le primarie festeggiare insieme. Ma anche ini rapporti...

telodogratis : Elezioni, Bobo Craxi candidato per il centrosinistra in Sicilia: l’annuncio social - isolanoo : Buonasera cari follower tra pochi giorni pubblicherò un mio annuncio qui su Twitter, un annuncio che ahimè segnerà… - infoitinterno : 'FdI in Sicilia sosterrà con determinazione Schifani': l'annuncio della capogruppo Elvira Amata - MarcoCata69 : RT @SecolodItalia1: “FdI in Sicilia sosterrà con determinazione Schifani”: l’annuncio della capogruppo Elvira Amata - AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: “FdI in Sicilia sosterrà con determinazione Schifani”: l’annuncio della capogruppo Elvira Amata -