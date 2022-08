Serie A 2022/2023, le previsioni del Cies: Scudetto Inter, Roma sesta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Cies Football Observatory ha pubblicato, come ogni stagione, le previsioni per i top 5 campionati europei. In Serie A spicca lo Scudetto dell’Inter, prima in classifica, seguita dal Milan, dal Napoli e dalla Juventus. Cambia solo l’ordine quindi, secondo l’osservatorio del calcio, dei piazzamenti Champions. Quinto posto per l’Atalanta, mentre il Cies pronostica una stagione fallimentare per Roma e Lazio, rispettivamente sesta e settima. Ancora più indietro la Fiorentina, nona, dietro al Sassuolo. La classifica è stilata sulla base di un modello statistico che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, la carriera dei giocatori e le spese sul mercato. La classifica finale ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) IlFootball Observatory ha pubblicato, come ogni stagione, leper i top 5 campionati europei. InA spicca lodell’, prima in classifica, seguita dal Milan, dal Napoli e dalla Juventus. Cambia solo l’ordine quindi, secondo l’osservatorio del calcio, dei piazzamenti Champions. Quinto posto per l’Atalanta, mentre ilpronostica una stagione fallimentare pere Lazio, rispettivamentee settima. Ancora più indietro la Fiorentina, nona, dietro al Sassuolo. La classifica è stilata sulla base di un modello statistico che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, la carriera dei giocatori e le spese sul mercato. La classifica finale ...

DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, valutazioni in corso per l'attacco: dalle richieste di #Depay all'opzione #Milik, le… - DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - Gazzetta_it : Il punto del #Milan non va disprezzato: le goleade con le piccole fanno poco testo - Vergara1899 : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 - MattSpe91 : RT @CalcioFinanza: Le previsioni del CIES per la #SerieA 2022/23: #Inter Campione d’Italia e #Roma al sesto posto. Delusione #Juventus, #Mo… -