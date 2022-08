Ritrovata dopo 9 anni | rapita quando era bambina | è riuscita a fuggire dai sequestratori

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un’altra incredibile storia di sparizione e ritrovamento. In questo caso la protagonista è una ragazza indiana, Pooja Gaud. Era scomparsa il 22 gennaio 2013aveva solo sette, all’esterno dalla sua scuola a Mumbay, dove viveva con la sua famiglia. La piccola Pooja Gaud quel giorno è stata vittima di rapimento da parte di una coppia che l’aveva ingannata attraendola con un gelato. Secondo quanto riporta la polizia di Mumbay, la ragazzina era stata sequestrata da Harry D’Souza e sua moglie Soni entrambi desiderosi di avere un figlio, i due sono stati arrestati., la ragazza, oggi sedicenne, è statalo scorso 4 agosto grazie a quella che è stata definita dalla madre come “una fuga miracolosa“. Pooja Gaud, fuga miracolosaPooja Gaud: la 16enne ...

BianchiLella : RT @MrEfis79: Onestamente, ho pensato che la pubblicazione del video fosse un'iniziativa del SMM della Meloni... e che lei si sia ritrovata… - antlan1 : RT @MrEfis79: Onestamente, ho pensato che la pubblicazione del video fosse un'iniziativa del SMM della Meloni... e che lei si sia ritrovata… - MrEfis79 : Onestamente, ho pensato che la pubblicazione del video fosse un'iniziativa del SMM della Meloni... e che lei si sia… - positivevibonly : Se lei si fosse fermata all’unfollow dopo verissimo ora si sarebbe ritrovata un fandom solo suo, ha fomentato facen… - dilesbr_ : Insomma tutto ok a parte che in due settimane a Junaid sono successe le seguenti cose: gli hanno rubato la moto (p… -

Il mitragliere ,la conclusione dell'operazione Vital , verrà nascosto da Pedrotti e dagli ... Anita Clementel: " A 89 anni " dice l'avvocato " si ècome testimone vivente tra il gruppo ...La delegazione di Taverna, guidata dal sindaco Sebastiano Tarantino , è stata accolta dalla comunità di Palena con in testa il sindaco Claudio D'Emilio in un clima di gioia eamicizia...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Donna 55enne dispersa a Senago nei boschi al confine con Cesate ritrovata dalla Polizia locale grazie anche ai cani da ricerca ...