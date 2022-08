Ricerca | cortisone contro la miocardite | studio italiano sulle infezioni virali

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sono molte le eredità di Covid-19, alcune ancora da scoprire. Il virus ha fatto male, ha travolto vite e sistemi sanitari, ma ha pure spinto medici e scienziati a caccia di soluzioni che potrebbero tornare utili a lungo, anche fuori dall’incubo Sars-CoV-2. Per esempio, ilcon il quale i camici bianchi hanno imparato a curare Covid può rivelarsi un alleatoalcune miocarditi a base virale? E’ quello che punta a scoprire unoa guida italiana che verrà presentato nei prossimi giorni in un convegno a Milano. Nome in codice ‘Myths’: si tratta di unointernazionale coordinato dal Cardio Center dell’ospedale Niguarda di Milano, sostenuto dalla fondazione De Gasperis. Missione: capire se ilserva a curare lasu base virale, e non solo e non ...

