Quando arriva la pioggia: ecco il mini ribaltone d'agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) Come una monetina, questa settimana presenterà due facce a livello meteorologico. Il sito di Mario Giuliacci, meteoGiuliacci.it, prevede sette giorni all'insegna dell'instabilità. Infatti, se nella giornata odierna alcune precipitazioni colpiranno solo qualche regione nella zona centro-meridionale della penisola, martedì e mercoledì saranno i giorni più freschi in quasi tutto il Sud del Paese, dato che la pioggia abbasserà notevolmente le temperature. Proseguendo in avanti la settimana i rovesci si sposteranno sempre più verso la parte meridionale, dove sui rilievi il tempo non sarà proprio estivo, quasi ad anticipare l'imminente arrivo del mese più odiato: settembre. Tuttavia, avverte il sito di Giuliacci, se da un fronte la settimana si aprirà con le precipitazioni che causeranno un decremento dei valori fino a mercoledì, a partire da giovedì una nuova ondata di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Come una monetina, questa settimana presenterà due facce a livello meteorologico. Il sito di Mario Giuliacci, meteoGiuliacci.it, prevede sette giorni all'insegna dell'instabilità. Infatti, se nella giornata odierna alcune precipitazioni colpiranno solo qualche regione nella zona centro-meridionale della penisola, martedì e mercoledì saranno i giorni più freschi in quasi tutto il Sud del Paese, dato che laabbasserà notevolmente le temperature. Proseguendo in avanti la settimana i rovesci si sposteranno sempre più verso la parte meridionale, dove sui rilievi il tempo non sarà proprio estivo, quasi ad anticipare l'imminente arrivo del mese più odiato: settembre. Tuttavia, avverte il sito di Giuliacci, se da un fronte la settimana si aprirà con le precipitazioni che causeranno un decremento dei valori fino a mercoledì, a partire da giovedì una nuova ondata di ...

forumJuventus : Quando arriva un nuovo week-end di campionato ?? - AlbertoBagnai : @etventadv @BonomiAllegra @SabrySocial @JolandaBivona @sconosciutavera @cozzmat Ok. Quindi andiamo senza tutele per… - beverlytozier3 : @salvini_giacomo Si arriva al capolinea quando si parla di sé in terza persona - SoniaLaVera : RT @erny110393: Il corrotto cocainomane e criminale di guerra arriva a minacciare i russi di non negoziare più con loro se processeranno i… - tempoweb : Quando arriva la pioggia: le ultime previsioni #meteo Ecco il mini ribaltone d'agosto #22agosto… -