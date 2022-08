Per Salvini la sinistra propone di rendere legale la coltivazione e lo spaccio di droga ma non è vero (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini, durante un evento a Pinerolo tenutosi lo scorso 20 agosto, ha criticato i programmi elettorali dei partiti di sinistra perché questi prevedono – dice Salvini – la «possibilità di coltivarsi la droga in casa, di consumarla e di spacciarla senza essere sanzionato». Non è la prima volta che Salvini contesta la proposta di liberalizzare della cannabis ma per farlo dovrebbe quantomeno basarsi su fatti e dati reali, senza inventare falsità come quella di poter spacciare droga senza essere perseguiti legalmente. LEGGI ANCHE > È vero, come dice Salvini, che i media stanno censurando i referendum sulla Giustizia? Cosa dicono davvero i programmi elettorali? Il programma della lista elettorale della ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader della Lega Matteo, durante un evento a Pinerolo tenutosi lo scorso 20 agosto, ha criticato i programmi elettorali dei partiti diperché questi prevedono – dice– la «possibilità di coltivarsi lain casa, di consumarla e di spacciarla senza essere sanzionato». Non è la prima volta checontesta la proposta di liberalizzare della cannabis ma per farlo dovrebbe quantomeno basarsi su fatti e dati reali, senza inventare falsità come quella di poter spacciaresenza essere perseguiti legalmente. LEGGI ANCHE > È, come dice, che i media stanno censurando i referendum sulla Giustizia? Cosa dicono davi programmi elettorali? Il programma della lista elettorale della ...

sbonaccini : Ad ogni campagna elettorale Salvini si materializza per spargere un po' di fango gratuito sulle nostre città. Stavo… - DarioNardella : Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i f… - matteorenzi : Non condivido l’allarme per l’elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invec… - blusewillis1 : RT @Angela770120: Le origini del mito risalgono al 1993 Per quanto riguarda la professione non sembra sia cambiata. #Salvini - PowerFlower93 : RT @sbonaccini: Ad ogni campagna elettorale Salvini si materializza per spargere un po' di fango gratuito sulle nostre città. Stavolta tocc… -