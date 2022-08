MotoGP, Ktm offre 3 anni di contratto a Miguel Oliveira in GasGas. Il portoghese accetterà o si sposterà in Aprilia? (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mercato piloti della MotoGP si sta assestando, in quanto rimangono pochi nodi da sciogliere. Al riguardo, mentre si aspetta di capire chi, tra Enea Bastianini e Jorge Martin farà compagnia a Francesco Bagnaia nel factory team Ducati, e chi fra Takaaki Nakagami e Ai Ogura affiancherà Alex Rins in LCR Honda, l’oggetto del desiderio è diventato Miguel Oliveira. È risaputo come il portoghese sia stato “spinto fuori” dal factory team Ktm dall’ingaggio di Jack Miller, il quale nel 2023 farà coppia con Brad Binder. La Casa austriaca ha però subito offerto al lusitano una sella nella propria squadra satellite, per la quale peraltro il ventisettenne di Pragal ha già corso nel 2019 e 2020. Oliveira inizialmente aveva respinto la proposta, vivendola come un contentino e una retrocessione. Cionondimeno, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mercato piloti dellasi sta assestando, in quanto rimangono pochi nodi da sciogliere. Al riguardo, mentre si aspetta di capire chi, tra Enea Bastianini e Jorge Martin farà compagnia a Francesco Bagnaia nel factory team Ducati, e chi fra Takaaki Nakagami e Ai Ogura affiancherà Alex Rins in LCR Honda, l’oggetto del desiderio è diventato. È risaputo come ilsia stato “spinto fuori” dal factory team Ktm dall’ingaggio di Jack Miller, il quale nel 2023 farà coppia con Brad Binder. La Casa austriaca ha però subito offerto al lusitano una sella nella propria squadra satellite, per la quale peraltro il ventisettenne di Pragal ha già corso nel 2019 e 2020.inizialmente aveva respinto la proposta, vivendola come un contentino e una retrocessione. Cionondimeno, il ...

