ZonaBianconeri : RT @MattiaPino8: Nel 2022 sentire ancora il nome di #Milik accostato alla #Juventus proprio non lo meritavamo ??????? - MattiaPino8 : Nel 2022 sentire ancora il nome di #Milik accostato alla #Juventus proprio non lo meritavamo ??????? - sportli26181512 : “#Milik alla Juve, questa è la settimana decisiva”: Lo scrive Rmc Sport: nelle ultime 48 ore non ci sono stati prog… - ZonaBianconeri : RT @PretzBando: È dal 2016 che si sente parlare di Milik, Paredes, Depay, Emerson Palmieri. Ma un minimo di scouting alla #juventus ce l'ha… - PretzBando : È dal 2016 che si sente parlare di Milik, Paredes, Depay, Emerson Palmieri. Ma un minimo di scouting alla #juventus ce l'hanno? -

Non è da escludere che Arkadiuszchiuda con la Juve in questa settimana. Lo scrive Rmc Sport . Non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra i club, dice il media francese, ma Marsiglia e bianconeri sono in contatto. Nelle ......può tornare in auge il nome di. I bianconeri stanno trattando con l'entourage del giocatore per riuscire a trovare l'accordo sull'ingaggio, con un contratto biennale che lo legherebbe'...Nessuno si sbilancia alla Continassa, anche perché una decisione verrà presa solo dopo un confronto tra Allegri e lo staff dirigenziale Ma tra l'olandese ed il polacco, resta l'ombra di Marko… Leggi ...La trattativa per Memphis Depay non sembra decollare e con il mercato che si appresta alla conclusione, i dirigenti bianconeri stanno vagliando anche altre opzi ...