Marmolada | Punta Penia riaperta dal versante Sud | ma il ghiacciaio resta off limits

(Di lunedì 22 agosto 2022) Agli inizi di luglio la frana di neve e fango sotto la quale sono morte 11 persone. Domani il via libera alla vetta. Parla il guardiano del rifugio: "Non pensavo di tornare qua su, è una giornata meravigliosa"

alto_adige : Marmolada, a un mese e mezzo dalla tragedia riapre la ferrata Punta Penia dalla val Contrin - Trentin0 : Si può tornare in vetta alla Marmolada: riaperta la ferrata dalla val Contrin, unico accesso. E riapre anche Capann… - GINA32451015 : RT @Gazzettino: #marmolada, riapre la ferrata di #punta penia - Gazzettino : #marmolada, riapre la ferrata di #punta penia - AgenziaOpinione : APT VAL DI FASSA (TN) * MARMOLADA: « ORDINANZA 22/8 COMUNE DI CANAZEI, RIAPERTO L’ACCESSO ALLA VETTA TRAMITE LA VIA… -

Cinquanta giorni dopo la tragedia del 3 luglio, la Marmolada torna accessibile, anche se solamente dal versante sud. Ad annunciarlo sui social, direttamente da Punta Penia, è stato Carlo Budel, il ...Riapre l'accesso alla vetta della Marmolada tramite la via ferrata di Punta Penia. Lo ha stabilito con un'ordinanza il sindaco del Comune di Canazei, Giovanni Bernard. (ANSA) ...