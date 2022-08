"L'uomo dalla cravatta di cuoio", lo sceriffo Clint Eastwood che fa tremare tutti (Di lunedì 22 agosto 2022) L'uomo dalla cravatta DI cuoio La 7 ore 23.30 con Clint Eastwood, Lee J. Cobb, Susan Clark. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1968. Durata: 1 ora e 33 minuti LA TRAMA Clint Eastwood è uno sceriffo dell'Arizona mandato a New York a prelevare un delinquente che ha commesso reati sia in Arizona che nella Grande Mela. A New York lo sceriffo tende a comportarsi come nel West. Cioè senza osservare le regole. Il criminale era in infermeria e lui lo fa uscire senza permesso. Conseguenza , il teppista scappa. Per non passare guai colla polizia locale, lo sbirro del West è costretto a darsi da fare per riprenderlo nel più breve tempo possibile. PERCHE' VEDERLO perchè è il primo film americano girato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) L'DILa 7 ore 23.30 con, Lee J. Cobb, Susan Clark. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1968. Durata: 1 ora e 33 minuti LA TRAMAè unodell'Arizona mandato a New York a prelevare un delinquente che ha commesso reati sia in Arizona che nella Grande Mela. A New York lotende a comportarsi come nel West. Cioè senza osservare le regole. Il criminale era in infermeria e lui lo fa uscire senza permesso. Conseguenza , il teppista scappa. Per non passare guai colla polizia locale, lo sbirro del West è costretto a darsi da fare per riprenderlo nel più breve tempo possibile. PERCHE' VEDERLO perchè è il primo film americano girato da ...

