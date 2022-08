Luciana Castellina: "Una campagna elettorale orrenda" (Di lunedì 22 agosto 2022) La giornalista, scrittrice e figura storica della sinistra ad Huffpost: "Inaccettabile la pubblicazione del video di Meloni. E le sue parole sulle cosiddette 'devianze' denotano l’ispirazione fascista del suo partito" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 agosto 2022) La giornalista, scrittrice e figura storica della sinistra ad Huffpost: "Inaccettabile la pubblicazione del video di Meloni. E le sue parole sulle cosiddette 'devianze' denotano l’ispirazione fascista del suo partito"

