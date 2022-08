sportli26181512 : Lautaro, i 25 anni di un bomber di razza che scala le classifiche interiste e... mondiali: Lautaro, i 25 anni di un… - Gazzetta_it : #Lautaro, 25 anni da bomber di razza: al top nella storia dell'Inter, tra i migliori al mondo oggi - Queen_Mary_Na : @bedconejo Tra poco fa più anni di Lautaro ?? - FcInterNewsit : Lautaro compie 25 anni, arrivano gli auguri di Lukaku: 'Buon compleanno, fratello' - bmark85 : @Brisiux @AceccKramer quindi uno o è un campione o è un immobile. sei già prevenuto. lautaro è un bel giocatore ch… -

Martinez compie oggi 25, "un quarto di secolo" come amano dire i buontemponi ad amici e parenti per farli sentire un po' più attempati del dovuto. Lui, il Toro , vecchio non si sente per ...Ha 30e ha ancora tempo per fare la differenza anche in Champions, per ora è devastante solo ... hai anche la possibilità di far riposare qualche partita Lukaku e'. Condividi: Fai clic ...