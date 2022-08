Gazzetta | Kvaratskhelia può diventare uno degli affari più importanti degli ultimi 20 anni

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ladello Sport torna su Kvatarskhelia, che questa mattina definiva l’affare di calciomercato dell’anno. Stavolta è Alfredo Pedullà a scriverne. C’è l’elogio del lavoro di scouting del club e l’aumento del valore del calciatore, dopo sole due giornate di campionato. “puòunopiùe convenienti20. Trattativa chiusa a marzo per poco più di 10 milioni, ingaggio leggermente superiore al milione a stagione più bonus e contratto fino al 2027. Prepariamoci al primo aggiornamento, presto (questione di mesi) l’ingaggio di Kvicha verrà come minimo raddoppiato per arrivare all’altezza di Raspadori (2,5 milioni). Questa operazione è la conferma che il lavoro di scouting ...

Khvicha Kvaratskhelia ha impressionato tutti e a Napoli i tifosi sono già pazzi di lui. C'è chi pensa abbia fatto già dimenticare Insigne. La straripante vittoria del Napoli sul Monza (4 - 0) nel commento della Gazzetta a firma Maurizio Nicita. Kvaratskhelia e la sua Napoli: caffè, mozzarella, pizza e... casa fuori Il georgiano, rivelazione delle prime due giornate, è stato pagato solo 10 milioni. Per Spalletti resta da sciogliere il nodo portiere, ma uno come Keylor alzerebbe il livello