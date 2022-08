(Di lunedì 22 agosto 2022) Il Mondiale di Formula Uno 2022 è pronto a tornare in scena. Le vacanze estive sono ormai giunte alla propria conclusione, e ci attende un finale diquanto mai interessante. La prima parte del campionato si è chiusa all’Hungaroring, mentre ora ci attendono nove appuntamenti tutti da vivere, che prenderanno il via con la tripletta Belgio-Olanda-Italia, e si concluderanno ad Abu Dhabi il 20 novembre. Mentre i protagonisti della massima categoria del motorsport si godono le ultimissime ore di meritato riposo, è già tempo di fare i primi bilanci per alcuni di loro, pensando a quello che è successo e, anche, a quello che accadrà nelle prossime settimane. Questo ad esempio è il caso diche, ad AS.com, racconta le sue sensazioni di questa prima parte di annata, la sua seconda da quando è sbarcato a Maranello. “Direi che ...

OA_Sport : #F1, Carlos #Sainz: “Per ora stagione da ottovolante, voglio ripagare la fiducia di Mattia #Binotto. Su #Leclerc…”… - _diana87 : Secondo voi Carlos Sainz é una persona normale? A lui mancano tanto le vroom vroom che si è messo a guidare una bar… - News_Auto_cars : Ferrari, Carlos Sainz: “All’inizio con la F1-75 è stato difficile” - Graftechweb : Ferrari, Carlos Sainz: “All’inizio con la F1-75 è stato difficile” - newseffe1 : Ferrari, Carlos Sainz: “All’inizio con la F1-75 è stato difficile” -

... Max Verstappen, dopo la gara dell'Hungaroring è infatti salito a 102 punti, ma nonostante i numeri impietosi,continua a credere alla rimonta iridata. Il pilota spagnolo, alla sua ...Nonostante l'enorme divario che lo separa da Max Verstappen, dopo la gara dell'Hungaroring salito a 102 punti,continua a credere alla rimonta iridata. Per lo spagnolo, alla seconda stagione tra le fila della scuderia del Cavallino, non c'è distanza che tenga: manterrà il massimo obiettivo fino a ...Carlos Sainz ha riflettuto sulla sua dura esperienza con la vettura di Formula 1 del 2022, la F1-75, etichettando la sua stagione come un ottovolante.Ci sono in ballo ancora tanti punti da qui alla fine del campionato e questo mi fa credere che tutto sia possibile ...