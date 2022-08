Eni scopre maxi giacimento di gas a Cipro ma non basta per salvare la crisi d'autunno (Di lunedì 22 agosto 2022) La strada per lo sdoganamento europeo dalla dipendenza dal gas russo potrebbe passare da Cipro. Eni Cyprus ha infatti annunciato la scoperta di un nuovo importante pozzo di gas a 160 chilometri dalla costa dell’isola a una profondità di 2.287 metri. Il blocco è il numero 6 e si chiama Cronos-1 ed è operato al 50% da Eni Cyprus e per l’altra metà dalla francese TotalEnergies. Secondo quanto diffuso in una nota dall’AD Claudio Descalzi “Le stime preliminari indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. Sono già in corso studi di ingegneria per uno sviluppo accelerato della scoperta”. Perché è una scoperta importante Del resto i tempi sono strettissimi, l’inverno è alle porte con la spada di Damocle della Russia con i rubinetti di gas chiusi e il rischio ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 agosto 2022) La strada per lo sdoganamento europeo dalla dipendenza dal gas russo potrebbe passare da. Eni Cyprus ha infatti annunciato la scoperta di un nuovo importante pozzo di gas a 160 chilometri dalla costa dell’isola a una profondità di 2.287 metri. Il blocco è il numero 6 e si chiama Cronos-1 ed è operato al 50% da Eni Cyprus e per l’altra metà dalla francese TotalEnergies. Secondo quanto diffuso in una nota dall’AD Claudio Descalzi “Le stime preliminari indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. Sono già in corso studi di ingegneria per uno sviluppo accelerato della scoperta”. Perché è una scoperta importante Del resto i tempi sono strettissimi, l’inverno è alle porte con la spada di Damocle della Russia con i rubinetti di gas chiusi e il rischio ...

