Elodie e Iannone | passeggiata a Lugano dopo i baci in Sardegna

(Di lunedì 22 agosto 2022) Andreaedcontinuano a far parlare di sé in questa calda estate 2022, che li vede sempre più protagonisti del gossip nostrano.le prime immagini diffuse a inizio agosto, che ...

Valisi__ : Il fatto che Elodie si stia bombando Iannone non mi turba assolutamente perché la leggenda narra che chi sta con lu… - CorriereCitta : Elodie e Andrea Iannone sono fidanzati? L’ultimo gossip sulla ‘coppia’ - fabioe63 : Un po’ di gossip. Iannone & Elidie - rtl1025 : ?? #Elodie e #AndreaIannone insieme? Spunta un'indiscrezione dopo la vacanza in #Sardegna ??? di Francesco Fredella - blogtivvu : Elodie e Iannone beccati a Lugano: “cosa ci nascondono?”, ecco le nuove foto -

Andreaedcontinuano a far parlare di sé in questa calda estate 2022, che li vede sempre più protagonisti del gossip nostrano. Dopo le prime immagini diffuse a inizio agosto, che ritraevano il ...Proseguono le segnalazioni con protagonisti Andreaed, beccati nuovamente insieme a Lugano, città dove abita l'ex pilota di MotoGP, cercando di stare lontano dal gossip (non riuscendo nel suo intento)."scappa" da, le ...È scoppiato l'amore tra la cantante romana e l'ex pilota di MotoGP Ecco le immagini che sembrano confermare il flirt ...Dopo l'avvistamento a Porto Cervo, spuntano nuove foto che ritraggono la cantante in compagnia del motociclista. È scoppiato un nuovo amore