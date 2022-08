Elezioni: Calenda, 'Letta lasciato da Conte anche in Sicilia, gestione dilettantistica' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Letta ha provato a chiudere un patto con noi e uno opposto con Fratoianni, dimostrando mancanza di coraggio e di coerenza. Poi, ha detto no ai 5S perché hanno sfiduciato Draghi -peraltro esattamente come Fratoianni- pensando però di andare serenamente alle Elezioni con loro in Sicilia. Adesso è stato lasciato anche lì dai 5S. Dovrebbe biasimare solo se stesso per la peggiore e più diLettantistica gestione politica degli ultimi anni". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "ha provato a chiudere un patto con noi e uno opposto con Fratoianni, dimostrando mancanza di coraggio e di coerenza. Poi, ha detto no ai 5S perché hanno sfiduciato Draghi -peraltro esattamente come Fratoianni- pensando però di andare serenamente allecon loro in. Adesso è statolì dai 5S. Dovrebbe biasimare solo se stesso per la peggiore e più dintisticapolitica degli ultimi anni". Lo afferma Carlo, leader di Azione.

