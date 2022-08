Carmen Di Pietro confessa | Strascichi dopo l’Isola, è un’ossessione: non può più farne a meno (Di lunedì 22 agosto 2022) l’Isola dei Famosi lascia Strascichi: Carmen Di Pietro confessa che non può più farne a meno, è un vizio che si porta da dietro dal reality Carmen-Di-Pietro (Mediaset Infinity)L’esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi non è un’esperienza facile, si sa. Il problema principale dei naufraghi è la fame: c’è chi arriva a perdere addirittura 15 kg, chi una volta lasciata l’esperienza è costretto a recarsi dai medici per problemi fisici, insomma, vivere su un’isola deserta non è cosa da tutti i giorni, sopratutto per noi occidentali abituati a tenori di vita completamente differenti. Carmen Di Pietro infatti è voluta ritornare sul percorso affrontato durante l’Isola, ... Leggi su direttanews (Di lunedì 22 agosto 2022)dei Famosi lasciaDiche non può più, è un vizio che si porta da dietro dal reality-Di-(Mediaset Infinity)L’esperienza aldei Famosi di Ilary Blasi non è un’esperienza facile, si sa. Il problema principale dei naufraghi è la fame: c’è chi arriva a perdere addirittura 15 kg, chi una volta lasciata l’esperienza è costretto a recarsi dai medici per problemi fisici, insomma, vivere su un’isola deserta non è cosa da tutti i giorni, sopratutto per noi occidentali abituati a tenori di vita completamente differenti.Diinfatti è voluta ritornare sul percorso affrontato durante, ...

infoitcultura : Carmen Di Pietro in giro per Salerno racconta aneddoti - infoitcultura : Carmen di Pietro/ Dopo l'Isola fidanzata? 'Un uomo va cercato con la lanternina - infoitcultura : Carmen Di Pietro traumatizzata dall’Isola: cosa mette sempre in borsa - infoitcultura : Carmen Di Pietro e il trauma post Isola: 'Ho bisogno di una certezza' - infoitcultura : Carmen Di Pietro, trauma a L'isola dei famosi?/ Cosa non deve mai mancare in borsa -