Calenda candida in Sicilia Giuseppe Castiglione: l'ex alfaniano (appena uscito da Fi) ras dei voti, è a processo per corruzione al Cara di Mineo (Di lunedì 22 agosto 2022) Una carriera politica trentennale tra Catania, Palermo, Roma e Bruxelles. Presidente della Provincia, deputato regionale, assessore e vicepresidente della Regione Siciliana, europarlamentare, deputato alla Camera e sottosegretario all'agricoltura in tre governi: nel suo curriculum c'è di tutto. Corteggiato da destra e sinistra Giuseppe Castiglione, da sempre considerato ras delle preferenze in Sicilia orientale, lascia Forza Italia, approda ad Azione e sarà capolista alla Camera nel collegio di Catania. Un bacino elettorale che Carlo Calenda, in tandem con Matteo Renzi, non voleva lasciarsi scappare, nonostante Castiglione sia imputato in un processo per turbativa d'asta, falso e corruzione. Il politico di Bronte è infatti tra gli imputati al Tribunale ...

