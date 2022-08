Giorgiolaporta : Non si discuteva di #calcio ma di #polizze… ecco cosa ci sarebbe dietro la sceneggiata in stile #Gomorra di… - repubblica : Calciomercato, le ultime news di oggi: la Roma pensa a Maksimovic per la difesa. Juventus, Depay si avvicina [di Gi… - Gazzetta_it : Incontro Roma-Zaniolo: Nicolò resta giallorosso. E a settembre si parlerà di rinnovo - Coradino87 : @juventusfc sarà pure calcio d’agosto, intanto 2 punti persi a marassi…e sabato c’è la Roma…baugh…??????? - glooit : Calcio: Roma; Zaniolo 'ci vediamo tra tre settimane' leggi su Gloo -

Un infortunio che ha costretto il 22 giallorosso a lasciare il campo nel primo tempo di- Cremonese e che proverà a tornare prima della sosta di settembre ma con il rischio concreto di dover ...Sampdoria - Juventus chiude la seconda giornata di serie A: match che i bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno da Napoli, Inter eappaiate in testa alla classifica a punteggio pieno. La partita in diretta Nell'undici bianconero due le sorprese: al centro della retroguardia c'è Rugani, e non Gatti, in coppia con Bremer ...La cronaca e gli highlights della sfida allo Stadio Luigi Ferraris tra Sampdoria e Juventus, valevole per la seconda giornata di Serie A.(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso... Ci vediamo tra tre settimane". Queste le parole su Instagram di Zaniolo dopo gli accertamenti a Villa Stuart che ...