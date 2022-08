Cagliari | obiettivo trattenere Nandez | la situazione

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ilè intenzionato a. La dirigenza le prova tutte per non perdere l’uruguaiano La sessione di calciomercato estiva sta volgendo al termine e ildeve sistemare ancora alcuni dettagli tra cessioni e acquisti. Ormai non è una novità che il club sardo stia puntando aNahitanalmeno fino a gennaio. Il giocatore – si legge questa mattina l’edizione di Tuttosport – ha fiducia illimitata ora che eliminato tutti gli acciacchi e può realmente dare una contributo al resto della squadra. La condizione fisica ottimale, tuttavia, sembra ancora lontana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

