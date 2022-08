Bargiggia, lite su Twitter: "Sei un ubriacone! Non metterti in competizione con me, ti schianti" (Di lunedì 22 agosto 2022) Duro scontro su Twitter tra il noto giornalista Paolo Bargiggia ed Enrico Lazzeri, direttore di SpeziaCalcioNews.it. Ecco l'ultimo tweet dell'ex Mediaset: Sei un ubriacone! Informati... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 22 agosto 2022) Duro scontro sutra il noto giornalista Paoloed Enrico Lazzeri, direttore di SpeziaCalcioNews.it. Ecco l'ultimo tweet dell'ex Mediaset: Sei unInformati...

Pall_Gonfiato : Bargiggia, lite su Twitter: 'Sei un ubriacone! Non metterti in competizione con me, ti schianti' -

Pedullà - Bargiggia, lite sui social. "Cambia canale o fai i nomi e cognomi" casanapoli.net Napoli, Bargiggia lite con un tifoso: “Raspadori arriverà a prescindere” La discussione riguardava il calciomercato del Napoli, in particolare alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista sulla vicenda Fabian Ruiz. Paolo Bargiggia criticato da un tifoso del Napoli su al ... La discussione riguardava il calciomercato del Napoli, in particolare alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista sulla vicenda Fabian Ruiz. Paolo Bargiggia criticato da un tifoso del Napoli su al ...