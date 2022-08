Zengavò in veste di tifosi: a Milano una notte di gioia per Andrea e Rosalinda (Di domenica 21 agosto 2022) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in veste di tifosi dell’Inter: gli Zengavò presenti a San Siro per Inter-Spezia di Serie A Una serata diversa per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che si mascherano di nerazzurro per andare a sostenere l’Inter. Il figlio dell’ex portiere Walter ha ormai coinvolto definitivamente la fidanzata, trasportandola nella fede interista e la coppia ha assistito ieri sera alla partita valevole per la seconda giornata di Serie A tra Inter e Spezia, che si è disputata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. E la presenza in tribuna degli Zengavò ha portato particolarmente bene alla coppia, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha regalato spettacolo e si è imposta 3-0 contro i liguri grazie ai gol di Lautaro ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 agosto 2022)Zenga eCannavò indidell’Inter: glipresenti a San Siro per Inter-Spezia di Serie A Una serata diversa perZenga eCannavò, che si mascherano di nerazzurro per andare a sostenere l’Inter. Il figlio dell’ex portiere Walter ha ormai coinvolto definitivamente la fidanzata, trasportandola nella fede interista e la coppia ha assistito ieri sera alla partita valevole per la seconda giornata di Serie A tra Inter e Spezia, che si è disputata allo stadio Giuseppe Meazza di. E la presenza in tribuna degliha portato particolarmente bene alla coppia, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha regalato spettacolo e si è imposta 3-0 contro i liguri grazie ai gol di Lautaro ...

