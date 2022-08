Vi ricordate Simone, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli? Ecco com'è oggi a 50 anni (Di domenica 21 agosto 2022) Dall'amore tra gli attori Walter Chiari e Alida Chelli, nel 1970, è nato Simone. Il figlio non è mai diventato popolare quanto suo padre ma ha avuto comunque un periodo di discreto successo. Vediamo com'è e cosa fa oggi. Walter Chiari, pseudonimo di Walter annicChiarico, è stato uno dei più noti comici e cabarettisti dell'Italia dello scorso secolo. Il suo periodo di maggiore fama è stato senza dubbio quello degli anni '60, quando si è esibito in svariati spettacoli sia in televisione che dal vivo. Proprio nel 1966 conosce la collega Alida Chelli, con cui si lega sentimentalmente per alcuni anni. Nel 1970 nasce il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 21 agosto 2022) Dall'amore tra gli attori, nel 1970, è nato. Ilnon è mai diventato popolare quanto suo padre ma ha avuto comunque un periodo di discreto successo. Vediamo com'è e cosa fa, pseudonimo dico, è stato uno dei più noti comici e cabarettisti dell'Italia dello scorso secolo. Il suo periodo di maggiore fama è stato senza dubbio quello degli'60, quando si è esibito in svariati spettacoli sia in televisione che dal vivo. Proprio nel 1966 conosce la collega, con cui si lega sentimentalmente per alcuni. Nel 1970 nasce il ...

