Ultime ore per le liste elettorali | Castelli smentisce le voci

"Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all'uninomimale di Novara. No grazie, 'casa mia' è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio. Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida e' andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo". Cosi' il vice ministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli, deputata di Impegno Civico che smentisce le voci sul suo inserimento nel collegio del Piemonte 2. Nel collegio di Novara – considerato comunque perdente – il posto dovrebbe tornare alla militante storica, Milù Allegra, segretaria cittadina e ...

