Tanta crema e marmellata per una crostata insolita | Farai sempre questa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 agosto 2022)con: la ricetta veloce e incantevole! Abbiamo voglia di preparare una buona pasta frolla con un cuore cremoso? Qui di seguito troverai la ricetta giusta per gustare un dolcissimo peccato di gola. Il dolce da realizzare oggi è lafavola, ovvero un dolce semplice ma decisamente buono, perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata.con: la ricetta veloce e incantevole! Pasta frolla Gli ingredienti per cominciare a preparare la pasta frolla sono: 5 gr di lievito per dolci 1 tuorlo d’uovo 90 gr di zucchero a velo 300 gr di farina 1 uovo 150 gr di burro 1 scorza grattugiata di limone In questo caso versiamo in una ciotola lo zucchero, il burro, ...