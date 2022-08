Star Wars: mostrata la scena “tagliata” con Kylo Ren e l’Oracolo (Di domenica 21 agosto 2022) Star Wars. Il film Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è un’opera che è stata assemblata in poco tempo, rispetto alle altre produzioni. Lucasfilm aveva assegnato il compito di realizzare la pellicola a Colin Trevorrow, ma il suo operato non è piaciuto ai vertici. Così, J.J. Abrams è tornato al timone, per Leggi su starwarsnews (Di domenica 21 agosto 2022). Il film Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è un’opera che è stata assemblata in poco tempo, rispetto alle altre produzioni. Lucasfilm aveva assegnato il compito di realizzare la pellicola a Colin Trevorrow, ma il suo operato non è piaciuto ai vertici. Così, J.J. Abrams è tornato al timone, per

Daniele04288601 : @Delpinsky21 @rabiotvattene Pratici colpisce ancora, altro che Star Wars - infoitscienza : Star Wars KOTOR Remake: l'uscita nel 2024 è un miraggio se il gioco non viene ridotto di dimensioni - ThomasMagnum308 : Better Call Saul è meglio di Star Wars - zazoomblog : Una classifica dei film di Star Wars diversa da tutte le altre - #classifica #diversa #tutte #altre - DarthCharmant : RT @PVigani: Serie Piena di stranezze, assurdità, messe in scena al limite del ridicolo... Ma io non ce la faccio a volergli male... Star W… -