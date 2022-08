Ruberti, scatta l’inchiesta sul video shock: voti in cambio di polizze? (Di domenica 21 agosto 2022) Hanno giustificato quel video choc, tra minacce e insulti, dicendo che stavano semplicemente parlando di calcio, della Roma e della Lazio. Eppure, il capo gabinetto di Gualtieri, Albino Ruberti, ha deciso di dimettersi quando è stato travolto dallo ‘scandalo’ e da quei frame pubblicati dal quotidiano Il Foglio, dove i toni sono apparsi tutt’altro che pacati. “Si deve inginocchiare! Si deve inginocchiare quella m***a! Li ammazzo, lo ammazzo”. “Amore basta”, prova ad intervenire la compagna, la consigliera regionale Sara Battisti. “Se stai dalla loro parte io prendo le conseguenze”, ribatte Ruberti sempre più arrabbiato. Lo stesso che ora continua a difendersi e a giustificarsi. Quelle frasi erano da collocare, secondo lui, all’ambiente calcistico, a una discussione nata per la fede giallorossa e biancoceleste. Eppure, questa ‘tesi’ pare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Hanno giustificato quelchoc, tra minacce e insulti, dicendo che stavano semplicemente parlando di calcio, della Roma e della Lazio. Eppure, il capo gabinetto di Gualtieri, Albino, ha deciso di dimettersi quando è stato travolto dallo ‘scandalo’ e da quei frame pubblicati dal quotidiano Il Foglio, dove i toni sono apparsi tutt’altro che pacati. “Si deve inginocchiare! Si deve inginocchiare quella m***a! Li ammazzo, lo ammazzo”. “Amore basta”, prova ad intervenire la compagna, la consigliera regionale Sara Battisti. “Se stai dalla loro parte io prendo le conseguenze”, ribattesempre più arrabbiato. Lo stesso che ora continua a difendersi e a giustificarsi. Quelle frasi erano da collocare, secondo lui, all’ambiente calcistico, a una discussione nata per la fede giallorossa e biancoceleste. Eppure, questa ‘tesi’ pare ...

repubblica : Voti in cambio di polizze, giallo sulla lite a Frosinone: scatta l'inchiesta sul video shock di Ruberti [di Lorenzo… - CorriereCitta : Ruberti, scatta l’inchiesta sul video shock: voti in cambio di polizze? - PrimaPaginaNews : RT @rep_roma: Voti in cambio di polizze, scatta l'inchiesta sul video shock di Ruberti [aggiornamento delle 09:39] - LuisaRagni : RT @rep_roma: Voti in cambio di polizze, scatta l'inchiesta sul video shock di Ruberti [aggiornamento delle 09:39] - Movimento_piu : Caso Ruberti, voti in cambio di polizze, Scatta l'inchiesta sul video shock - la Repubblica -