Regno Unito, Truss: 'La recessione non è inevitabile' (Di domenica 21 agosto 2022) Liz Truss, la ministra del Regno Unito degli Esteri, sostiene che la recessione economica "non sia inevitabile", e che in Uk si possano "individuare opportunità" per un cambiamento di prospettiva. La ... Leggi su globalist (Di domenica 21 agosto 2022) Liz, la ministra deldegli Esteri, sostiene che laeconomica "non sia", e che in Uk si possano "individuare opportunità" per un cambiamento di prospettiva. La ...

