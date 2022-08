Napoli-Monza 4-0: poker azzurro con un Kvara pazzesco, in gol Kim (Di domenica 21 agosto 2022) Dominio del Napoli in casa al Maradona, che mette ko il Monza ospite 4-0. A sbloccare il risultato già dal primo tempo il nuovo arrivo azzurro, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 34'... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 agosto 2022) Dominio delin casa al Maradona, che mette ko ilospite 4-0. A sbloccare il risultato già dal primo tempo il nuovo arrivo, il georgiano Khvichatskhelia al 34'...

