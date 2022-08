Manchester United, sfida all'Ajax per un portiere (Di domenica 21 agosto 2022) Odysseas Vlachod?mos è conteso sul mercato. L'Ajax lo vuole così come il Manchester United. Il Benfica proverà a resistere... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Odysseas Vlachod?mos è conteso sul mercato. L'lo vuole così come il. Il Benfica proverà a resistere...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Casemiro passa dal Real al Manchester United ?????? - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - sportli26181512 : Manchester United, sfida all'Ajax per un portiere: Odysseas Vlachodimos è conteso sul mercato. L'Ajax lo vuole così… - MarcoLai_23 : Makoumbou sarebbe titolare a mani basse nel Manchester United -