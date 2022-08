“L’editore è uno zingaro dal fegato grande” Intervista a Riccardo Cavallero

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 21 agosto 2022) Fra i numerosi, ma non numerosissimi adepti che con inconsapevole premonizione Marsilio Ficino arruolò sotto l’insegna dello “Iocari serio”, c’èdi cui l’età va precisata – sta per compiere i sessanta – più che altro per registrare i periodi consistenti vissuti all’estero: infanzia libica con la famiglia, tre anni a New York e complessivi dodici a Barcellona. Assunse la guida del Grupo Editorial Random House Mondadori fino al rientro a Segrate da direttore generale Libri Trade e a.d. di Einaudi. Lasciato il gruppo nel 2015, da comandante di portaerei editoriale si è riconvertito al timone di una corvetta tutta sua fondando la Sem (Società Editrice Milanese) assieme alla moglie Teresa Martini e a Mario Rossetti. Imbarcato con loro, the ancient mariner Antonio Riccardi già direttore letterario Mondadori e ...