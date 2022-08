(Di domenica 21 agosto 2022) Gli oltre duecento sindaci e amministratori civici firmatari dell'hanno annunciato per mezzo di una missiva, inviata a Luigi Die Bruno, l'intenzione di voler ...

Gli oltre duecento sindaci e amministratori civici firmatari dell'Civica hanno annunciato per mezzo di una missiva, inviata a Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, l'intenzione di voler rompere il patto elettorale siglato pochi giorni fa per "Il mancato ...... deve diventare un tema prioritario nell'della politica regionale'. Una conferma della grave ...da forze dell'ordine e Capitanerie di porto la Campania si conferma maglia nera a livello... L’Agenda Nazionale Civica rompe con Di Maio e Tabacci Sono queste le parole che si leggono nella missiva, sottoscritta dagli oltre duecento sindaci e amministratori civici firmatari dell’Agenda Nazionale Civica, inviata ai leader di Impegno Civico, Luigi ...Presentato al Meeting di Rimini il Manifesto promosso da NeXt-Nuova economia per tutti al quale hanno già aderito oltre duecento tra Associazioni e Soggetti della Società civile italiana. Giorgio Vitt ...