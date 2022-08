Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano per la seconda volta (Di domenica 21 agosto 2022) Ben Affleck e Jennifer Lopez si sposano ancora! Solo il mese scorso Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati amore eterno in una cerimonia blindatissima! Ieri i Bennifer (così chiamati dal fan) hanno pronunciato il secondo “sì”. Si sono nuovamente sposati nella proprietà dell’attore in Georgia, a Savannah per la precisione. A festeggiarli famiglia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 21 agosto 2022) Bensiancora! Solo il mese scorsoe Bensi sono giurati amore eterno in una cerimonia blindatissima! Ieri i Bennifer (così chiamati dal fan) hanno pronunciato il secondo “sì”. Si sono nuovamente sposati nella proprietà dell’attore in Georgia, a Savannah per la precisione. A festeggiarli famiglia L'articolo proviene da Novella 2000.

