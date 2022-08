Highlights e gol Bochum-Bayern Monaco 0-7: Bundesliga 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Bochum-Bayern Monaco 0-7, match della terza giornata di Bundesliga 2022/2023. Al 4? c’è il vantaggio di Sane. La rete del 2-0 porta la firma di Matthijs de Ligt che di tetsa firma il raddoppio su traversone di Kimmich. Il 3-0 è invece opera di Coman dopo uno svarione della difesa. Al 40? a Mane viene negato un gol per un tocco di mani in precedenza, ma due minuti dopo l’ex Liverpool si toglie lo sfizio del poker prima del duplice fischio. Un rigore di Mane, un autogol di Gamboa e la rete finale di Gnabry completano la goleada finale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Glie le azioni salienti di0-7, match della terza giornata di. Al 4? c’è il vantaggio di Sane. La rete del 2-0 porta la firma di Matthijs de Ligt che di tetsa firma il raddoppio su traversone di Kimmich. Il 3-0 è invece opera di Coman dopo uno svarione della difesa. Al 40? a Mane viene negato un gol per un tocco di mani in precedenza, ma due minuti dopo l’ex Liverpool si toglie lo sfizio del poker prima del duplice fischio. Un rigore di Mane, un autogol di Gamboa e la rete finale di Gnabry completano la goleada finale. SportFace.

