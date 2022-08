Heidi Klum | “Mi vesto come a 20 anni e metterò la minigonna anche a 80”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022)è pronta a tornare su Prime Video, dal 19 settembre, con la terza stagione del fashion talent Making the Cut condotta con lo stilista Tim Gunn. La top model, che recentemente ha confessato qual è il suo segreto per non invecchiare (ed è solo per stomaci forti), questa volta durante la presentazione del programma alla stampa via Zoom ha detto che non ha intenzione di mettere da parte alcuni look che potrebbero essere considerati non appropriati a una donna di quasi 50: “Non ci penso proprio: a 80laproprioora, che indosso vestiti che indossavo a 20. Non me ne frega niente se dicono che sono troppo vecchia. Mi considero una bambina selvaggia, dalla personalità rumorosa, colorata e buffa e il mio ...