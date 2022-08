Gazzetta: Demme accusa Anguissa per l’infortunio? Ora rischia una multa (Di domenica 21 agosto 2022) Ci sarebbe un pestone di Anguissa in allenamento dietro l’infortunio di Demme. È lo stesso tedesco ad alludere in una storia di Instagram anche se non fa mai il nome del compagno. La vicenda è ripresa dalla Gazzetta dello Sport dopo che ieri è ovviamente rimbalzata sui social. «Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro SI. Stay positive». DunqueDiego dà la colpa dell’infortunio al compagno che lo ha contrastato duramente (sarebbe Frank Anguissa) nella partitella di allenamento di giovedì a Castel Volturno. Secondo Demme l’intervento era evitabile, dunque oggi il giocatore non pagherebbe con un lungo stop quel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022) Ci sarebbe un pestone diin allenamento dietrodi. È lo stesso tedesco ad alludere in una storia di Instagram anche se non fa mai il nome del compagno. La vicenda è ripresa dalladello Sport dopo che ieri è ovviamente rimbalzata sui social. «Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro SI. Stay positive». DunqueDiego dà la colpa delal compagno che lo ha contrastato duramente (sarebbe Frank) nella partitella di allenamento di giovedì a Castel Volturno. Secondol’intervento era evitabile, dunque oggi il giocatore non pagherebbe con un lungo stop quel ...

Gazzetta_it : Demme, sfogo social contro Anguissa dopo l'infortunio: 'Colpa di chi non sa gestirsi' - napolista : Gazzetta: Demme accusa Anguissa per l’infortunio? Ora rischia una multa Fa discutere la storia Instagram in cui ha… - Salvato95551627 : RT @allgoalsnapoli: PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'attacco social: 'C'è il caso Demme' #forzanapolisempre #Anguissa #Demme #seriea #sscnapoli… - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'attacco social: 'C'è il caso Demme' #forzanapolisempre #Anguissa #Demme #seriea… - Tsunamayo1435 : RT @Gazzetta_it: Demme, sfogo social contro Anguissa dopo l'infortunio: 'Colpa di chi non sa gestirsi' -