Fiorentina, Barak e non solo: in programma altri due colpi (Di domenica 21 agosto 2022) Tra campo e mercato, prosegue il lavoro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nonostante diversi colpi importanti già messi a referto nelle scorse settimane, avrebbe ulteriori rinforzi in programma per rinforzarsi ulteriormente in vista della stagione ormai cominciata. Stando a quanto riportato da da "Il Corriere Fiorentino", i viola sarebbero ad un passo dall'accordo con l'Hellas Verona per l'acquisto di Antonin Barak. Il trequartista classe 1994 andrebbe a garantire ulteriore fantasia e qualità al reparto offensivo di Vincenzo Italiano, pronto a fare il salto di qualità dopo anni ricchi di goal, assist e grandi prestazione con la maglia gialloblu.

