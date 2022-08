Acerbi-Inter, accordo ad un passo: le ultime (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Acerbi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore, ad oggi della Lazio di Maurizio Sarri, sembrerebbe ormai vicinissimo dal ritrovare Simone Inzaghi e vestire la maglia nerazzurra. Stando a quanto riportato da “Sky Sport“, i due club avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del difensore centrale classe 1988 con la formula del prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti avrebbero peraltro richiesto al giocatore di rinunciare agli stipendi dei mesi di luglio ed agosto, le ultime pendenze prima che l’affare potesse realmente andare in porto. Acerbi Inter Lazio Il centrale andrebbe a rinforzare il reparto arretrato nerazzurro, andando di fatto a sostituire la figura di Andrea Ranocchia, per garantire maggiore profondità alla ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Francescosarebbe ad undal diventare un nuovo giocatore dell’. Il difensore, ad oggi della Lazio di Maurizio Sarri, sembrerebbe ormai vicinissimo dal ritrovare Simone Inzaghi e vestire la maglia nerazzurra. Stando a quanto riportato da “Sky Sport“, i due club avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del difensore centrale classe 1988 con la formula del prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti avrebbero peraltro richiesto al giocatore di rinunciare agli stipendi dei mesi di luglio ed agosto, lependenze prima che l’affare potesse realmente andare in porto.Lazio Il centrale andrebbe a rinforzare il reparto arretrato nerazzurro, andando di fatto a sostituire la figura di Andrea Ranocchia, per garantire maggiore profondità alla ...

