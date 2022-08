Viola come il mare backstage | “Quella scena in spiaggia”: spunta un video bollente [VIDEO] (Di sabato 20 agosto 2022) Sta per debuttare Viola come il mare su Canale 5 e nelle ultime ore spunta un VIDEO delle riprese del backstage. Viola come il mare backstage (Twitter screenshot)Viola come il mare è la nuova fiction di Canale 5 che sta per debuttare per la gioia del pubblico italiano. Scopriamo il VIDEO bollente che ha suscitato tanto scalpore nelle ultime ore. Viola come il mare debutterà venerdì 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. La scelta di Mediaset non è casuale perché si scommette moltissimo su questa fiction, che ha per protagonisti Can Yaman e ... Leggi su direttanews (Di sabato 20 agosto 2022) Sta per debuttareilsu Canale 5 e nelle ultime oreundelle riprese delil(Twitter screenshot)ilè la nuova fiction di Canale 5 che sta per debuttare per la gioia del pubblico italiano. Scopriamo ilche ha suscitato tanto scalpore nelle ultime ore.ildebutterà venerdì 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. La scelta di Mediaset non è casuale perché si scommette moltissimo su questa fiction, che ha per protagonisti Can Yaman e ...

VIOLA_MARTELLA : Buongiorno a tutti. So che state cercando #Paolo e vi chiedete come sta. @filippinipaolo1 Vi posso dire che tornerà… - willycuba65 : @Gloriajadore @Sayuri1897 perché Twitter funziona così: quel tweet non viola le regole e l’autore, per quanto sia “… - anny922059731 : @MomoSaidMomo @matthewdamnsure Ci mancherebbe altro!!!!! Solo i romanisti lo pensano come successe cn i Viola cn Vlaho???????? - Aferdit78355557 : @LuxVide @fictionmediaset @FremantleIT Vediamo quando successo avrai questa serie Italiana Viola come il mare con C… - GarethWorld1 : RT @TCDSTV: VIOLA COME IL MARE: è in arrivo una nuova serie tv che avrà come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. -