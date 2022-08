Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Salvini | “Altra candidata Pd contro Israele | vergogna”

(Di sabato 20 agosto 2022) “Non solo Raffaele La Regina, che dopo un penoso balletto ha finalmente deciso di rinunciare alla candidatura. Un’aspirante parlamentare del Pd, sponsorizzata da Letta, ha scritto gravi post: si tratta di Rachele Scarpa, che addirittura aveva contestato la presenza del suo partito a una manifestazione organizzata dalla comunità ebraica di Roma”. A lanciare il nuovo attacco ai Dem è Matteodalla festa della Lega di Pinzolo. “Troppi esponenti del Pd – scandisce dal palco – parlano come estremisti islamici: unache non deve restare senza conseguenze”. Il leader del Carroccio torna poi a parlare delle ingerenze russe sulla campagna elettorale. “All’estero si facciano gli affari loro, chi governa il 25 settembre chi governa lo decidete voi, lo decidono gli italiani. ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - bizcommunityit : Letta-Meloni, confronto tv il 22 settembre: critiche di Calenda e Renzi. La replica di Porta a Porta: «Abbiamo invi… - intendenzaOGGI : RT @mortevxiTUOIBUS: Ultime Notizie #Bologna,per il #Senato, gli elettori troveranno nella stessa scheda Pippo #Civati al proporzionale e… - intendenzaOGGI : Ultime Notizie #Bologna,per il #Senato, gli elettori troveranno nella stessa scheda Pippo #Civati al proporzionale… -

Il Sole 24 ORE

"Con sgomento e incredulità riceviamodelle dure persecuzioni che il popolo di Dio e i suoi ... Il presidente della Cei ricorda, inoltre, che "nellesettimane abbiamo seguito con ...romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno apertura di intelligence britannica nel corso di aggiornamento sulla situazione della guerra afferma che le forze ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.394 nuovi casi e 88 morti Naby Keita sarebbe finito nel mirino della Juventus, a cui intanto il Dortmund potrebbe offrire Akanji per arrivare a Zakaria ...Nelle ultime ore infatti il centravanti belga avrebbe consigliato alla dirigenza nerazzurra di deviare le proprie attenzioni sul profilo del giovane centrale difensivo Trevoh Chalobah, fratello di ...