Uccisa con un vaso di fiori, svolta nell'omicidio di Carmela. Lei conosceva il suo assassino: chi è (Di sabato 20 agosto 2022) Omicidio di Carmela Fabozzi, scatta l'arresto. Una vicenda che ha lasciato sotto choc l'intera comunità di Malnate, nel varesotto. La donna di 73 anni è stata trovata priva di vita presso la sua abitazione. Sul caso hanno indagato i carabinieri, del Nucleo Investigativo di Varese con il coordinamento del procuratore di Varese Daniela Borgonovo. Carmela Fabozzi muore a 73 anni. Dietro l'omicidio della donna, un nome, quello del 66enne Sergio Domenichini, ex guardia giurata di Malnate con alle spalle diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, ricettazione e truffe anche ai danni di persone anziane, si apprende su VareseNews. Carmela Fabozzi muore a 73 anni. Le indagini, poi l'arresto dell'ex guardia giurata Carmela Fabozzi sarebbe stata colpita da un pesante vaso di vetro blu

