"Tra i vostri alleati..." Mastella sotterra Cuperlo, la verità sul 'Draghicidio' (Di sabato 20 agosto 2022) Clemente Mastella, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete4, sbeffeggia Gianni Cuperlo e il Pd sulla caduta del governo Draghi. "Ma come fate a dire che è stato ammazzato Draghi?" tuona l'ex parlamentare rivolgendosi all'esponente dem. L'ipotesi del ritorno di Mario Draghi c'è ancora? Risponde @CMastella a #Controcorrente pic.twitter.com/xGXO1A8SRK — Controcorrente (@Controcorrentv) August 20, 2022 "Tra quelli che hanno ammazzato Draghi c'è anche un vostro alleato, Fratoianni ha sempre votato contro il governo Draghi. 55 volte ha votato contro! Ora voi lo tenete alleato privilegiato perché non ci sono altri più di lui all'interno della vostra coalizione. Quindi mi pare un nonsense sul piano politico più in generale. Quanto al resto, che torni Dragh, io sono uno della vecchia scuola democristiana... La ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Clemente, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete4, sbeffeggia Giannie il Pd sulla caduta del governo Draghi. "Ma come fate a dire che è stato ammazzato Draghi?" tuona l'ex parlamentare rivolgendosi all'esponente dem. L'ipotesi del ritorno di Mario Draghi c'è ancora? Risponde @Ca #Controcorrente pic.twitter.com/xGXO1A8SRK — Controcorrente (@Controcorrentv) August 20, 2022 "Tra quelli che hanno ammazzato Draghi c'è anche un vostro alleato, Fratoianni ha sempre votato contro il governo Draghi. 55 volte ha votato contro! Ora voi lo tenete alleato privilegiato perché non ci sono altri più di lui all'interno della vostra coalizione. Quindi mi pare un nonsense sul piano politico più in generale. Quanto al resto, che torni Dragh, io sono uno della vecchia scuola democristiana... La ...

tempoweb : 'Tra i vostri alleati...' #Mastella sotterra #Cuperlo, la verità sul 'Draghicidio' #20agosto #iltempoquotidiano… - MatteoDAmbros12 : @melotallo @AndreSuspended_ @SerieA Non dimenticare l’Inter tra quelle scansate. Io qualche domanda ai vostri giocatori la farei. - giampaolodimet1 : #Controcorrente Cuperlo i conti con gli anti Israeliani tra i vostri attivisti comunisti quando li fate? - _frestlyedit : Immagina tra 15 anni, te e il tuo migliore amico siete sdraiati in spiaggia, in riva al mare, e davanti le vostre m… - sologiuma : @elenabonetti @CarloCalenda Aspettiamo con ansia i vostri progetti tratti dalla agenda Draghi peccato che sono fall… -