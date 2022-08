Serie A, tra Torino e Lazio finisce 0-0 (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Nulla di fatto all’Olimpico Gran Torino tra i padroni di casa granata e la Lazio ospite alla fine del match: 0-0 tra le due squadre nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Nulla di fatto all’Olimpico Grantra i padroni di casa granata e laospite alla fine del match: 0-0 tra le due squadre nell’anticipo della seconda giornata diA. L'articolo proviene da Italia Sera.

