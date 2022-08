Sarri: “Ci dispiace non aver concretizzato. Le mie 50 panchine con la Lazio? Io qui mi diverto…” (Di sabato 20 agosto 2022) La Lazio pareggia in casa 0-0 contro il Torino. Un risultato che non soddisfa Maurizio Sarri, convinto che i biancocelesti avrebbero potuto vincere. Ecco le sue parole a sky sport: "Andiamo via... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 20 agosto 2022) Lapareggia in casa 0-0 contro il Torino. Un risultato che non soddisfa Maurizio, convinto che i biancocelesti avrebbero potuto vincere. Ecco le sue parole a sky sport: "Andiamo via...

AllRoundLazio : ????| PARLA MAURIZIO SARRI: 'Ci dispiace non aver vinto, perché la partita è andata come l'avevamo immaginata: ci asp… - Pall_Gonfiato : #Sarri dopo #Lazio #Torino - CortoM92644284 : #TorinoLazio la Lazio a Torino deve vincere. 'Un buon pareggio' non si può sentire. #Sarri è scarso. Mi dispiace ch… - juvemyheart : RT @LordGalurd: Inzaghi e Sarri sono gli allenatori di calcio più sopravvalutati di sempre, anche più di Sacchi. Dispiace, buon proseguimen… - GPeppe34N : RT @LordGalurd: Inzaghi e Sarri sono gli allenatori di calcio più sopravvalutati di sempre, anche più di Sacchi. Dispiace, buon proseguimen… -